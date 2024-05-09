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Молодой боец поздравил с Днем Победы ветеранов Тюменской области

Общество, 20:12 09 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодой боец поздравил с Днем Победы ветеранов Тюменской области. Он участвует в специальной военной операции и в своем видео обращении выразил признательность людям, которые победили в Великой Отечественной войне 79 лет назад, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, примите искренние поздравления с великим праздником — Днем Победы. Спасибо вам за опыт и мудрость. Желаю вам здоровья, долголетия, счастья родным и близким", - пожелал боец из Тюменской области своим героям-землякам.

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# бойцы , ветераны , День Победы , СВО

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