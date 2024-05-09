Молодой боец поздравил с Днем Победы ветеранов Тюменской области
Общество, 20:12 09 мая 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Молодой боец поздравил с Днем Победы ветеранов Тюменской области. Он участвует в специальной военной операции и в своем видео обращении выразил признательность людям, которые победили в Великой Отечественной войне 79 лет назад, сообщает информационный центр регионального правительства.
"Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, примите искренние поздравления с великим праздником — Днем Победы. Спасибо вам за опыт и мудрость. Желаю вам здоровья, долголетия, счастья родным и близким", - пожелал боец из Тюменской области своим героям-землякам.