Молодой боец поздравил с Днем Победы ветеранов Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодой боец поздравил с Днем Победы ветеранов Тюменской области. Он участвует в специальной военной операции и в своем видео обращении выразил признательность людям, которые победили в Великой Отечественной войне 79 лет назад, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, примите искренние поздравления с великим праздником — Днем Победы. Спасибо вам за опыт и мудрость. Желаю вам здоровья, долголетия, счастья родным и близким", - пожелал боец из Тюменской области своим героям-землякам.