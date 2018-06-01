Из-за непогоды в Тюмени задерживаются авиарейсы
Фото ИА "Тюменская линия"
В тюменском аэропорту Рощино на несколько часов задерживается прилет двух рейсов. Как сообщает онлайн-табло воздушной гавани, это рейсы из Иркутска и Красноярска.
Отметим, утром 18 июня пассажирский самолет из Москвы не смог приземлиться в Тюмени из-за сильного тумана. Boeing-747 совершил посадку в Омске и в 8 часов 55 минут вылетел в Тюмень, задержка составила около четырех часов.
Всего же было задержано 12 рейсов из Москвы, Челябинска и Антальи.
Актуальную информацию по авиарейсам тюменцы и гости города могут увидеть на сайте аэропорта.
Николай Ступников