Выпускники Тюменской области сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

фото ЕГЭ и ГИА во Вконтакте фото ЕГЭ и ГИА во Вконтакте

1 тыс. 780 выпускников Тюменской области сдают ЕГЭ по биологии 18 июня. Количество 11-классников, выбравших данный экзамен увеличилось примерно на 5 % в сравнении с прошлым годом, сообщает региональный департамент образования и науки.

Продолжительность экзамена составит 3 часа 30 минут. За это время учащимся предстоит дать ответы на 28 заданий двух частей КИМов.

Минимальный проходной балл - 36.

Также 18 июня выпускники сдают ЕГЭ по иностранным языкам письменно. 470 человек сдают английский язык, 10 - немецкий и три выпускника выбрали французский язык. В четырех раздела экзаменационных материалов 11-классникам необходимо дать ответы на 40 заданий за 3 часа.

22 балла нужно набрать выпускникам по итогам экзамена.

Как отметила пресс-секретарь департамента Евгения Самохвалова, результаты ЕГЭ по биологии и инязу станут известны не позднее 5 июля.

Анжела Лебедева