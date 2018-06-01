Тюменские производители вышли на старт "Экспортного марафона"

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Тюменской промышленности необходимо развернуться в сторону экспорта. Это единственный способ избежать затоваривания предприятий, перепроизводства товаров, и как следствие, снижения мощностей, сокращения численности рабочих.

Такую точку зрения на круглом столе, посвященном совершенствованию товаропроводящей инфраструктуры и развитию системы логистических центров на территории Тюменской области, высказал президент торгово-промышленной палаты Эдуард Абдуллин.

"Наша продукция всегда была ориентирована на внутреннее потребление, а сейчас необходимо развернуться в сторону экспорта, - подчеркнул он, - Новые инвестиционные проекты, которые сейчас реализуются в области сельхозпереработки, пищевой промышленности просто обязывают нас работать на экспорт. Это единственный возможный способ сохранить динамически устойчивый рост в перерабатывающих отраслях. По сути, мы реализуем идею губернатора Тюменской области о том, что нужно активнее продавать тюменское. Если раньше был внутрирегиональный проект "Покупай тюменское", то сейчас он трансформировался в "Продаем тюменское".

В конце апреля был запущен проект "Экспортный марафон", который реализуют Торгово-промышленная палата Тюменской области совместно с правительством региона и Центром поддержки экспорта Тюменской области. Из всех отраслей, по данным ТПП, были выбраны пять, которые по мнению руководства области, считаются наиболее приоритетными. Это деревообработка, строительные материалы, синтетические материалы, пищевая отрасль, нефтегазовое оборудование.

"В этих областях мы действительно состоялись как успешные предприниматели с хорошим качественным продуктом, - подчеркнул Эдуард Абдуллин. - Есть ряд инструментов, через которые мы собираемся развивать это направление: выездные ярмарки и выставки, бизнес-миссии, информационно-консультационные услуги, образовательные услуги".

Главная задача "Экспортного марафона" – увеличение объема несырьевого экспорта Тюменской области, причем существенное. На сегодняшний день внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) в регионе, по данным ТПП, ведут около 180 предприятий. К программе уже привлечено 85 компаний, еще порядка 25 – "скамейка запасных", всего же планируется участие 120 организаций.

Уже определены приоритетные страны – это Китай, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Азербайджан и страны Ближнего Востока: Катар, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет и, возможно, Иран.

"Можно сказать, что экспорт у нас наконец-то становится во главу угла, - считает президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области, - Это правильно, хотя бы потому, что в 2012 году Россия ратифицировала вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО). И это дает нам возможность наравне с другими странами-участниками успешно торговать на внешних рынках. Правда, эти рынки диктуют свои условия и стандарты, под которые необходимо перестраиваться, в том числе и производителям. Но это пойдет только на пользу нашей экономике".

Борис Олейник