Фотопроект "Живая Победа" презентуют в Тюменском драмтеатре

"Живая Победа. История войны в лицах". Фото Минтруда РФ "Живая Победа. История войны в лицах". Фото Минтруда РФ

Фотопроект "Живая Победа. История войны в лицах", посвященный историям людей и семей в годы Великой Отечественной войны, представят гостям Тюменского драматического театра 22 июня в 17 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Фотовыставку расположили в малом театре. Авторы реконструировали фотографии 40-х годов ХХ века из семейных альбомов и музейных архивов. Профессиональные гримеры и реквизиторы воссоздавали атмосферу исторических снимков. Фотографы переснимали их на форматную дорожную камеру. А журналисты записывали историю героев фотографии, как они жили, сражались, работали во время войны.

В 2018 году проект получил поддержку Фонда президентских грантов и стал региональным. Съемки прошли в девяти городах: Челябинске, Магнитогорске, Екатеринбурге, Тюмени, Перми, Уфе, в Ирбите, Каменске-Уральском и в Нижнем Тагиле.

В апреле съемочная группа проекта "Живая Победа" работала в Тюмени. С участием сотрудников Государственного аграрного университета Северного Зауралья, членов Союза фотохудожников, журналистов был реконструирован снимок "Заседание правительственной комиссии во главе с Б.И.Збарским 1942 год".

В проекте так же приняли участие и жители города. Журналисты, студенты, учителя нашли в своих семейных альбомах фотографии времен Великой Отечественной войны и приняли участие в их реконструкции.