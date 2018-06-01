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Бывшего сотрудника наркоконтроля на Ямале отправили в колонию за попытку сбыть наркотики

Происшествия, 15:16 19 июня 2018

фото fskn72

12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в 250 тыс. рублей. Такой приговор вынес суд бывшему сотруднику ФСКН Нового Уренгоя за попытку сбыта наркотического средства в особо крупном размере, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

Следствием установлено, что 10 октября 2015 года сотрудник УФСКН России по ЯНАО при исполнении должностных обязанностей в приемном отделении городского психоневрологического диспансера избил доставленную на освидетельствование супружескую пару. После этого происшествия его уволили со службы. Когда в отношении бывшего сотрудника наркоконтроля возбудили уголовное дело, он уже уехал в другой регион и был объявлен в розыск.

В августе 2017 года мужчина вернулся в Новый Уренгой с целью заработать на продаже наркотиков. Когда он намеревался поместить смесь общей массой более 3 кг в тайник, его остановили сотрудники полиции. При осмотре автомобиля они заметили в салоне подозрительные пакеты. Исследование подтвердило, что это наркотическое средство.

Кроме срока и штрафа суд на два года лишил бывшего сотрудника наркоконтроля права занимать должности в правоохранительных органах, а также лишил его звания "майор полиции".

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# наркоконтроль , Новый Уренгой , суд

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