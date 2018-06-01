Русско-японская кругосветка прибыла в Тобольск

Автопробег «Россия — Япония. Резервы человечества». Фото организаторов Автопробег «Россия — Япония. Резервы человечества». Фото организаторов

Путешественники кругосветного автопробега "Россия — Япония. Резервы человечества" встретятся с тоболяками в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) 20 июня в 18 часов.

Организаторы дополнили, что 19 июня участников пробега ждет культурная программа с посещением достопримечательностей Тобольска и встреча с главой города Владимиром Мазуром.

Опытом кругосветки с тоболяками поделятся участвующие в пробеге военно-морской офицер-гидрограф, руководитель оргкомитета международного фестиваля "Россия Морская", лауреат национальной премии "Русский путешественник – 2017" Анатолий Васильев, предприниматель, политический и общественный деятель, автокараваннер, участник многочисленных экспедиций, морских походов и автопробегов Владимир Щербатюк, директор благотворительного фонда "Сохрани жизнь", который помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими, иммунологическими и другими тяжелыми заболеваниями, Светлана Горковенко и спортивный, репортажный и архитектурный фотограф, спортсмен и путешественник Виктор Антонюк. Вход свободный, необходима предварительная регистрация по телефону 8 (3456) 26-26-96.

Как сообщала ранее ИА "Тюменская линия", поездка с запада на восток протяженностью 14 тыс. километров посвящена перекрестному году Японии в России и России в Японии, она призвана объединить усилия мирового сообщества для устойчивого развития и укрепления отношений между жителями двух стран.

Путешественники стартовали в Москве 26 мая при участии 50 человек на 30 автомобилях. Как отметил представитель Русского географического общества, лауреат национальной премии "Русский путешественник-2017" Анатолий Васильев, состав участников постоянно меняется, к автопробегу могут присоединиться все желающие.

Маршрут пролегает через 50 российских городов, в том числе Владивосток, где путешественники посетят Восточный экономический форум. Во время остановок в населенных пунктах участники пробега планируют проводить культурно-образовательные и спортивные мероприятия с привлечением государственных и общественных организаций и специалистов из Японии. Они также намерены привлечь внимание общественности к проблемам детской онкологии на Дальнем Востоке, участвовать в федеральной информационной противопожарной кампании и ряде других программ. Конечной точкой станет японский Токио, куда автомобилисты прибудут 25 сентября 2018 года.

Лина Орлова