Участники автопробега "Россия - Япония" поблагодарили тюменцев за радушный прием

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

За гостеприимство и радушие поблагодарили тюменцев участники всероссийского автопробега "Россия-Япония. Резервы человечества. Москва-Токио", сделавшие остановку в столице Сибири.

Как отметил участник экспедиции - предприниматель, политический и общественный деятель Владимир Щербатюк на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", одна из целей автопробега - оценить состояние дорог и придорожного сервиса.

"У нас задание от Госдумы - мы будем докладывать о состоянии дорог, городов и сервиса. Вы в этой связи очень неплохо смотритесь на фоне других областей. Благоприятное впечатление произвел город и люди", - отметил он.

В Тюмени участников автопробега встретили представители активной молодежи. Для гостей провели экскурсию по набережной и по Мосту влюбленных, где автомобилисты закрепили замок с символикой флагов России и Японии в знак дружбы. Для них провели мастер-класс по рисованию нефтью, памятную картину участники экспедиции увезут в Токио. В Тюмени путешественники также приняли участие в акции "Останови огонь". По словам директора департамента лесного комплекса Николая Пуртова, гостям рассказали о превентивные меры, которые применяют специалисты региона для охраны лесов от пожаров, а также продемонстрировали спецтехнику.

Участники автопробега сообщили, что поездка с запада на восток протяженностью 14 тыс. километров посвящена перекрестному году Японии в России и России в Японии, она призвана объединить усилия мирового сообщества для устойчивого развития и укрепления отношений между жителями двух стран.

Путешественники стартовали в Москве 26 мая при участии пятидесяти человек на тридцати автомобилях. Как отметил представитель Русского географического общества, лауреат национальной премии "Русский путешественник-2017" Анатолий Васильев, состав участников постоянно меняется, к автопробегу могут присоединиться все желающие.

Маршрут пролегает через 50 российских городов, в том числе Владивосток, где путешественники посетят Восточный экономический форум. Во время остановок в населенных пунктах участники пробега планируют проводить культурно-образовательные и спортивные мероприятия с привлечением государственных и общественных организаций и специалистов из Японии. Они также намерены привлечь внимание общественности к проблемам детской онкологии на Дальнем Востоке, участвовать в федеральной информационной противопожарной кампании и ряде других программ. Конечной точкой станет японский Токио, куда автомобилисты прибудут 25 сентября 2018 года.

Сегодня вечером 18 июня, участники автопробега проведут творческую встречу с тюменцами, она состоится в мультцентре "Моя территория" (ул. Ванцетти,1). Начальник отдела молодежных проектов департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Владислав Татаринцев уточнил, что горожане смогут не только задать вопросы путешественникам, но и попробовать себя в искусстве оригами, а также принять участие в традиционной японской чайной церемонии.

Татьяна Ковалева