  • 20 июня 201820.06.2018среда
  • USD64,0683
    EUR74,1847
  • В Тюмени

В Тюмени пройдет ярмарка вакансий в сфере обслуживания

Общество, 09:57 20 июня 2018

фото Центр занятости населения Уватского района

Ярмарка вакансий рабочих мест для предприятий в сфере обслуживания пройдет в Тюмени 21 июня, сообщает пресс-служба Центра занятости.

Мероприятие начнется в 10 часов в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корпус 3).

Набор персонала будут вести 15 тюменских работодателей. Горожане смогут претендовать на замещение вакантных должностей монтажника, слесаря, сантехника, машиниста экскаватора, водителя погрузчика, токаря, кадастрового инженера, инженера-программиста, риелтора, юриста, продавца продовольственных товаров, охранника, повара и других.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ярмарка вакансий

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:58 20.06.2018На трех участках дорог Ямала развернулся ремонт
11:47 20.06.2018Тюменцы могут получить грант на создание центра серебряного волонтерства
11:36 20.06.2018Восемнадцать тюменских школьников представят регион в Иннополисе
11:14 20.06.2018Новая интерактивная выставка открывается в историческом парке "Россия - моя история"