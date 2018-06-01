В Тюмени пройдет ярмарка вакансий в сфере обслуживания

фото Центр занятости населения Уватского района фото Центр занятости населения Уватского района

Ярмарка вакансий рабочих мест для предприятий в сфере обслуживания пройдет в Тюмени 21 июня, сообщает пресс-служба Центра занятости.

Мероприятие начнется в 10 часов в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корпус 3).

Набор персонала будут вести 15 тюменских работодателей. Горожане смогут претендовать на замещение вакантных должностей монтажника, слесаря, сантехника, машиниста экскаватора, водителя погрузчика, токаря, кадастрового инженера, инженера-программиста, риелтора, юриста, продавца продовольственных товаров, охранника, повара и других.