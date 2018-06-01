Вопросы озеленения озвучили общественники в администрации Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Озеленение городских улиц и новый формат общественных обсуждений градостроительных решений. Такие темы обсудили на встрече с общественниками представители администрации Тюмени.

Директор департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов прокомментировал изменения в порядок проведения общественных слушаний. Он отметил, что предлагаемая процедура общественных обсуждений расширит возможности тюменцев влиять на принятие градостроительных решений. "Администрация города обязана выполнять нормы градостроительного кодекса, - сказал Дмитрий Иванов. - Но замечания общественников также были учтены, прописаны дополнительные обязательства".

Во-первых, по словам Иванова, предлагаемые градостроительные решения будут доступны в формате экспозиции. Во-вторых, организатор общественных обсуждений будет консультировать посетителей экспозиции о проекте.

"Специалист расскажет посетителю о предмете общественных обсуждений, внятно объяснит, пояснит, как написать обращение или мнение по конкретному вопросу", - добавил глава департамента земельных отношений. - При этом предложения можно направлять как через информационные системы, так и в привычном письменном виде, и посредством записи в книге учета посетителей экспозиции. Минимальный срок, установленный градостроительным кодексом для проведения общественных обсуждений – один месяц".

Поступающие предложения будут отражены в протоколе. Такой диалог позволяет не только обмениваться информацией, но и обсуждать конкретные задачи и находить пути решения более оперативно.

Еще одна актуальная проблема, поднятая общественниками – защита зеленых насаждении во время производства работ. Эти вопросы, и проблемные адреса, озвученные активистами, взяты на контроль и переданы руководителям управ административных округов Тюмени.

Не остались без внимания и темы текущего содержания зеленых насаждений. "Ситуация по этому вопросу — в зоне нашего постоянного внимания, — отметил директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев. - Улучшение экологической обстановки в Тюмени –стратегическое направление нашей работы. Здесь важна согласованность действий и решений. Особое значение приобретает общественный контроль". Глава департамента подтвердил также, что в 2018 году в рамках плана озеленения будет высажено около 3 тыс. 700 крупномерных саженцев в качестве компенсационного озеленения.

Прошедшая встреча не последняя, все озвученные активистами инициативы будут проанализированы специалистами администрации Тюмени в течение 2-3 недель.