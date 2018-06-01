Проект "Ветеранам с любовью" стартовал в Ялуторовском районе

АНО «Вдохновение» АНО «Вдохновение»

Выставка декоративно-прикладного мастерства открылась в Центре татарской культуры села Аслана Ялуторовского района в рамках проекта "Ветеранам с любовью".

Организаторы мероприятия провели конкурсы и мастер классы для участников-ветеранов. Была подготовлена концертная программа с выступлениями детских коллективов Центра татарской культуры.

Главную часть мероприятия, выставку, оценивало специальное жюри: член Общественной палаты Тюменской области Алла Гучева, председатель Ялуторовской районной ветеранской организации Надежда Ралка и руководитель АНО "Вдохновение" Тимур Нигматуллин. "Происходит взаимодействие молодежи, которая выступает в роли организаторов, с ветеранами, которые выступают в роли участников. Ребята помогают ветеранам, общаются с ними", - отметил Тимур Нигматуллин.

По результатам оценки жюри, призовое место в номинации "Сделано своими руками", где оценивалась самобытность, художественные достоинства, техника и качество выполнения, функциональность поделок, получили Харис Хамидуллин, Хачира Халилова, Камиль Янабаев.

В номинации "Приготовлено своими руками", где жюри обращало внимание на художественную оригинальность (оформление), рецептуру, вкусовые составляющие представленного блюда, победили Минчиян Тусмухаметова и коллектив "Умарзай". После подведения итогов, все участники мероприятия были награждены дипломами, благодарственными письмами и памятными подарками.

Важность данного мероприятия отметила член Общественной палаты Тюменской области Алла Гучева. "Данному направлению нужно уделять отдельное внимание. Проект будет развиваться и в ближайшее время он будет реализован в Тюменском районе", - заявила она.

Ирина Шемякина