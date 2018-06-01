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Два человека пострадали из-за взрыва бытового газа в Челябинске

Происшествия, 14:10 20 июня 2018

фото ГУ МЧС России по Челябинской области

Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Челябинске. 10 человек были эвакуированы, сообщает управление МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о детонационном взрыве газовоздушной смеси без последующего горения поступило в службу утром 20 июня. Согласно предварительным данным на балконе, в одной из квартир второго этажа, в результате утечки газа из пятилитрового железного баллона произошел взрыв. Повреждены остекление и перегородки. Системы жизнеобеспечения находятся в исправном состоянии, но временно отключены.

На ликвидацию последствий происшествия привлечено 80 человек, 23 единицы техники. На месте происшествия работают специалисты служб, следователи и дознаватели. Им предстоит установить причин произошедшего и размер ущерба.

После следственных мероприятий здание будет обследовано на целостность конструкций.

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# взрыв , газ , квартира , Челябинск

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