Владимир Якушев признан "Почетным гражданином" Тюменской области

admtyumen.ru admtyumen.ru

Звание "Почетный гражданин Тюменской области" присвоено бывшему главе региона, министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву.

Такое решение приняли депутаты Тюменской областной думы на заседании 21 июня.

Напомним, первыми с инициативой о присвоении Владимиру Якушеву звания "Почетный гражданин Тюменской области" выступили трудовые коллективы таких крупных и известных тюменских организаций, как "Завод ЖБИ-3", "Тюменская домостроительная компания", ЗАО "Племзавод-Юбилейный", АО "ПРОДО Тюменский бройлер". К ним присоединились работники агрофирмы "КРиММ", компаний "Арсенал Партнер" и "Тюмень-Софт", Ишимской областной больницы № 4, а также Тюменский областной совет ветеранов, десятки других организаций и многие рядовые жители региона.

В должности губернатора Тюменской области Владимир Якушев работал с 24 ноября 2005 года. В 2014 году он был избран на пост главы региона, получив 86,56% голосов. Под его руководством регион вошел в число лидеров в стране по многим основным показателям социально-экономического развития.

с 2005 по 2017 годы звание "Почетный гражданин Тюменской области" присвоено тринадцати известным тюменцам. В числе почетных граждан Тюменской области Сергей Собянин, Юрий Шафраник, Игорь Шаповалов, Степан Киричук, Анатолий Брехунцов и другие.

Евгений Бабенко