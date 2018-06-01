  • 21 июня 201821.06.2018четверг
  • USD63,6175
    EUR73,6118
  • В Тюмени

Владимир Якушев признан "Почетным гражданином" Тюменской области

Губернатор, 13:38 21 июня 2018

admtyumen.ru

Звание "Почетный гражданин Тюменской области" присвоено бывшему главе региона, министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву.

Такое решение приняли депутаты Тюменской областной думы на заседании 21 июня.

Напомним, первыми с инициативой о присвоении Владимиру Якушеву звания "Почетный гражданин Тюменской области" выступили трудовые коллективы таких крупных и известных тюменских организаций, как "Завод ЖБИ-3", "Тюменская домостроительная компания", ЗАО "Племзавод-Юбилейный", АО "ПРОДО Тюменский бройлер". К ним присоединились работники агрофирмы "КРиММ", компаний "Арсенал Партнер" и "Тюмень-Софт", Ишимской областной больницы № 4, а также Тюменский областной совет ветеранов, десятки других организаций и многие рядовые жители региона.

В должности губернатора Тюменской области Владимир Якушев работал с 24 ноября 2005 года. В 2014 году он был избран на пост главы региона, получив 86,56% голосов. Под его руководством регион вошел в число лидеров в стране по многим основным показателям социально-экономического развития.

с 2005 по 2017 годы звание "Почетный гражданин Тюменской области" присвоено тринадцати известным тюменцам. В числе почетных граждан Тюменской области Сергей Собянин, Юрий Шафраник, Игорь Шаповалов, Степан Киричук, Анатолий Брехунцов и другие.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Якушев , облдума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:38 21.06.2018Владимир Якушев признан "Почетным гражданином" Тюменской области
12:21 21.06.2018Александр Моор: Тюменская область всегда жила и будет жить по средствам
16:27 20.06.2018Александр Моор: участники форума "УТРО" способны изменить мир
14:43 20.06.2018Александр Моор неформально пообщался с активной молодежью на форуме "УТРО"