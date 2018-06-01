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Алтайские школьники разработали беспилотники для борьбы с вредителями на полях

Общество, 09:35 22 июня 2018

фото worldskills.ru

Алтайские школьники разработали беспилотники, которые способны вести борьбу с вредителями на полях, сообщает Министерство образования РФ.

В разработке дронов для борьбы с грызунами, которые вредят сельскохозяйственным культурам, принимали участие дети в возрасте от 10 до 14 лет. Помогали им преподаватели алтайского технопарка "Кванториум".

Дроны позволяют обнаружить и точечно уничтожать скопления нор мышей, крыс и других грызунов на огромных полях. Пока разработан прототип, но планируется сотрудничество с сельхозпредприятиями, чтобы дойти до промышленных образцов. Дети самостоятельно сделали как сами беспилотники, так и оснащение для них. Дрон-разведчик снабжен камерами различного типа и тепловизором для обнаружения грызунов и их нор, а дрон-санитар - специальным устройством для сброса ядохимикатов.

Оборудование можно устанавливать и на беспилотники сторонних производителей, в том числе зарубежных. Процесс работы над ними от замысла до создания работающего прототипа занял около двух месяцев.

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# Алтай , беспилотники , вредители , школьники

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