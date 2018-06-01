Подвиги Героя Советского Союза почтили автопробегом "Вахта памяти"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Автопробег "Вахта памяти" стартовал в Ишиме 21 июня. Колонна из 15 автомобилей преодолела 250 км, останавливаясь в местах, связаны с именем Героя Советского Союза Константина Ивановича Ражева.

Один из организаторов автопробега, почетный гражданин Ишима Владимир Озолин уверен, что такие проекты особенно нужны молодежи. "Наше молодое поколение должно знать, помнить и чтить героев Великой Отечественной войны. Во время встреч в школах именно об этом мы и говорим. Сегодня мы вспоминаем Константина Ивановича Ражева – героя Советского Союза, человека, который жил, учился в Ишиме. Даже после войны он приезжал в наш город", - пояснил он.

Стартовал автопробег в 9 часов от площади Ивана Коркина. Участники побывали в школе № 8, на которой расположена мемориальная доска в память о Герое, затем посетили среднюю школу №1, где учился Константин Иванович Ражев. Далее колонна направилась на родину Константина Ивановича. В селе Ражево и в поселке Голышманово состоялись торжественные митинги с возложением цветов.

По информации пресс-службы городской администрации, протяженность автопробега составила порядка 250 километров. В нем приняли участие кадеты и юнармейцы, около 15 автомобилей, в том числе спецтехника ДОСААФ и автошколы "ВОА".

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Соб. инф.