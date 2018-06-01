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Специалисты Роспотребнадзора исследовали места для купания

Общество, 14:43 22 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

186 проб воды поверхностных водоемов исследовали эксперты Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, сообщает управления Роспотребнадзора по региону.

Из них 15 проб по санитарно-химическим показателям, кстати, из них 3 пробы не отвечали нормативам, 139 по микробиологическим, 32 по паразитологическим показателям.

Не отвечали установленным нормативам пробы в муниципальных водных объектах Тюмени: пр. Студенческий, пр. Войновский, пр. Северный по окраске, содержанию железа, ХПК (химическое потребление кислорода - показатель содержания органических веществ в воде).

Качество воды в исследованных водоемах по микробиологическим и паразитологическим показателям соответствовало требованиям СанПиН "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".

Организован отбор и лабораторные исследования проб песка в зонах рекреации, всего исследовано 16 проб. Все они соответствуют гигиеническим нормативам.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует соблюдать общие правила купания в водоемах: при купании не заглатывать воду, не пить из водоема, не мыть в водоеме руки, овощи, фрукты. Для этих целей необходимо использовать питьевую воду.

Контроль за зонами рекреации продолжается.

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# Роспотребнадзор

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