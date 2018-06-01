Тобольск отмечает День города

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольск отмечает сегодня свой 431-й день рождения.

Праздничные гулянья начнутся в 12 часов с костюмированного шествия "Великие личности малого города". Мероприятие пройдет от сквера "Робинзона Крузо" до Красной площади кремля.

Главным событием праздника станет open air "АМПЕР fest". Название "АМПЕР" - результат сложения начальных букв фамилий самых известных тоболяков: Алябьева, Менделеева, Перова, Ершова, Ремезова.

В этом году "АМПЕР fest" разделен на пять площадок. Главной из них станет площадка "Алябьев". Она расположится на кремлевской площади. На главной сцене праздника состоится открытие фестиваля малых туристских городов России и пройдет концерт участников фестиваля. Также здесь на концерте "Тобольск. Традиции. Творчество" выступят лучшие творческие коллективы города. В рамках "Дуэт со звездой. Дети" юные тобольские артисты споют вместе с победительницей проекта "Голос. Дети" Алисой Кажикиной. Запланировано народное поздравление "Люблю тебя, Тобольск", караоке-шоу "Танцплощадка "Ретро-Тобольск!", выступление Александра Буйнова и праздничный фейерверк.

Научно-познавательная площадка "Менделеев" расположится на пешеходной зоне возле Софийского собора. Здесь состоится награждение участников костюмированного шествия и участников городского конкурса "Парад колясок", пройдут познавательные мастер-классы и научные шоу для детей и взрослых, также выступят юные вокалисты ДК "Синтез".

Арт-площадка "Перов" расположится возле северных ворот Софийского двора и в сквере на Красной площади кремля. Здесь развернется ярмарка "Тобольск-город мастеров", пройдут мастер-классы от участников фестиваля малых туристских городов. В рамках проекта "Фотосушка" будут представлены фотографии городов, входящих в ассоциацию малых туристских городов России. Также тоболяки и гости города соберут гигантскую мозаику.

Литературная площадка "Ершов" откроется в сквере Ершова. Здесь пройдет чемпионат по неподготовленному чтению, состоится показ фильмов о Тобольске компании "Регион-Тюмень" и час городской поэзии.

Инновационная площадка "Ремезов" откроется на площади у Тюремного замка. Здесь развернется hi-tech-городок "Город профессий".

Начало работы праздника "АМПЕР fest" в 12 часов.

Евгений Новоселов