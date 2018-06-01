Юные тюменцы попробуют себя в роли кукловодов

Фото мультицентра "Моя территория". Фото мультицентра "Моя территория".

Проект "Сказка рядом" стартует 24 июня в Тюмени в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1). Желающие смогут участвовать в представлениях выездного театра кукол "Сказочный хоровод" и проводить спектакли для детей с инвалидностью, сирот, посетителей приюта временного содержания и постояльцев пансионата ветеранов войны и труда, сообщили в "Моей территории".

Первая встреча начнется в 13 часов. Руководитель театра Юлия Савельева познакомит детей, подростков и креативных студентов с видами кукол и покажет, как ими управлять. Также участники попробуют из подручных предметов создавать куклы, декорации и узнают о тонкостях работы режиссера, кукловода и сценариста.

Кроме того, будущие театралы посетят тренинги по командообразованию, научатся выступать на публике и отправятся на экскурсию в кукольный театр.

"Особенность нашего проекта в том, что его можно рассматривать с нескольких сторон. Во-первых, дети, подростки, студенты сами участвуют в кукольном спектакле, пробуют себя в роли кукловодов, помогают в написании сценария, выбирают себе роли. Они учатся работать в команде, познают азы творчества и развивают навыки. Во-вторых, кукольные спектакли благоприятно влияют на зрителей — помимо положительных эмоций постановка носит познавательный и развивающий характер", — рассказала Юлия Савельева.

Подобных проектов в Тюмени не проводилось. Ранее он стал победителем конкурса ресурсов, который устраивал мультицентр "Моя территория".