Над крупными российскими городами развернули радиолокационную защиту

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Сплошное радиолокационное поле на малых высотах, способное обнаружить низколетящие цели, в том числе беспилотники, создано над крупнейшими городами России, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника радиотехнических войск (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерала-майора Андрея Кобана.

"На сегодняшний день над всеми крупнейшими городами России у нас создано дежурное радиолокационное поле на малых высотах", — рассказал он.

По словам Кобана, уровень оснащенности радиотехнических войск современными и перспективными средствами вооружения уже достиг 70%.

"Мы сосредоточились на переоснащении войск новыми комплексами и средствами автоматизации. Комплексами, способными в автоматическом режиме осуществлять контроль за порядком использования воздушного пространства. Эта задача уже реализована в московской зоне ответственности", — сказал Кобан.

Также одной из приоритетных задач является создание радиолокационного поля и контроля воздушного пространства в арктической зоне РФ. На сегодняшний день в Арктике развернута группировка РТВ, ведутся работы по ее совершенствованию и наращиванию.

"Боевые расчеты, которые выполняют задачи в Арктике, предварительно проходят подготовку специалистов расчетов радиотехнических войск. Нами утверждена специальная программа для этих расчетов, они по этой программе занимаются и показывают достаточно эффективный результат в особых климатических условиях Арктики", — добавил Кобан.