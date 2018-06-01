Ямальские дорожники ведут капитальный ремонт трассы "Салехард-Лабытнанги"

фото правительства ЯНАО фото правительства ЯНАО

На автомобильной дороге "Салехард – Лабытнанги" дорожники ведут капитальный ремонт. Запланировано выполнить замену асфальтобетонного покрытия на 2,5 км дороги и установить 143 опоры освещения на участке от ул. Обская в Салехарде и до паромно-ледовой переправы, сообщает правительство ЯНАО.

Дорожники также устроят дополнительный выезд с территории ДНТ "Север" и расширят проезжую часть – добавятся дополнительные полосы разгона и торможения для заездов на территорию дачного товарищества.

"Это нужно для строительства полос торможения и разгона. Мы устраиваем котлован, после начнем отсыпку основания проезжей части из щебня и уложим асфальтобетонное покрытие. Всего будет две полосы разгона и торможения, на оба заезда, протяженностью около 150 метров каждая", – рассказал начальник строительного участка Юрий Маркевич.

Работы на участке автодороги планируется завершить до конца сентября, а установка освещения должна быть завершена до конца 2018 года.