Авиакомпания "ЮТэйр" поблагодарила тюменского врача за спасенную жизнь пассажира

Фото пресс-службы ФЦН Фото пресс-службы ФЦН

Врач-онколог Федерального центра нейрохирургии Станислав Попов получил благодарность от руководства авиакомпании ЮТэйр за оказание помощи пассажирке рейса "Москва – Тюмень", которая внезапно почувствовала себя плохо на борту самолета, рассказали в пресс-службе ФЦН.

История произошла в феврале 2018 года, когда тюменский врач возвращался из Москвы с концерта группы Depeche Mode. То, что квалифицированный специалист оказался на борту самолета, стало спасением для женщины, летевшей этим же рейсом.

"Женщина не могла говорить, резко упало давление, состояние стремительно ухудшалось. В таком случае все может произойти, вплоть до летального исхода. Было принято решение поднять давление, ввели женщине глюкозу. Через 20 минут ей стало легче", - рассказывает Станислав Попов.

В подобных ситуациях экипаж всегда готов совершить экстренную посадку. Но благодаря помощи, оказанной врачом, боинг долетел до Тюмени вовремя. С борта самолета пассажирка спустилась самостоятельно.

"Ситуации, когда врачу приходится оказывать помощь не на своем рабочем месте – много, самому приходилось это делать не раз. Доктор остается доктором 24 часа в сутки, а уж если экстренная помощь нужна, какие могут быть раздумья. Поступок врача нашего центра вызывает уважение и является примером для других специалистов", - сказал главный врач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов.

По словам заведующего отделением нейроонкологии ФЦН Галея Газетдинова, профессия врача обязывает оказывать помощь людям и на земле, и в воздухе. Но вся ответственность в случае неблагоприятного исхода ложится на специалиста.

"Это настоящий подвиг. Часто люди игнорируют опасные ситуации и не спешат на помощь, даже если могут ее оказать. Мы рады, что на борту самолета в тот вечер оказался Станислав Попов, который, несмотря ни на что, сделал все, что было в его силах, и спас жизнь человеку", - отметил президент "ЮТэйр – пассажирские авиалинии" Павел Пермяков, лично вручивший благодарственное письмо врачу ФЦН.

Кроме того, за отзывчивость руководство авиакомпании подарило Станиславу Попову 10 тыс. милей полета.