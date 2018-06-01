Бойцы студотрядов наведут порядок в Затюменском
фото "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте"
Субботник студенческих отрядов в лесопарке "Затюменский" (район Дома обороны) пройдет 26 июня с 14 часов 30 минут, сообщает Тюменский областной студенческий отряд.
Бойцам предстоит убрать крупную фракцию щепок с дорожек. В 2017 году бойцы помогали бороться с нашествием тутового шелкопряда в парке, а 2018 году помогут в благоустройстве.
Место сбора - ДЮСШ № 2. Форма одежды - удобная, нужно взять целинки, средства от гнуса (мошек, комаров). Перчатки выдадут представители управы Калининского округа.