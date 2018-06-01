Судебные приставы помогли вернуть Почте России полмиллиона рублей

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Исполнительное производство о взыскании 572 тыс. рублей с 33-летней тюменки в пользу филиала Почты России было возбуждено в районном отделе судебных приставов центрального административного округа Тюмени, сообщает региональное управление ФССП.

Женщина, занимая руководящую должность отделения, присвоила денежные средства, поступающие от получателей почтовых отправлений. Тюменка была признана виновной судом в совершении преступления. Ей было назначено условное наказание с возмещением причиненного ущерба.

На основании исполнительного документа было вынесено постановление о взыскании денежных средств с расчетных счетов должника. Дополнительно судебный пристав ограничил гражданке регистрационные действия в отношении ее имущества. Принятые меры позволили взыскать с должника более 500 тыс. рублей материального ущерба.

Денежные средства перечислены Почте России в полном объеме.

УФПС Тюменской области сообщает, что инициированная филиалом еще в 2015 году проверка одного из отделений почтовой связи выявила факт злоупотребления служебным положением со стороны бывшего начальника отделения. Виновный сотрудник был отстранен от работы сразу после выявления данного факта, а впоследствии уволен. Все материалы проверки были переданы в правоохранительные органы. Бывший сотрудник вернул предприятию денежные средства в полном объеме.

Обращаем внимание, что инцидент не отразился на обслуживании клиентов: все обязанности перед населением и организациями выполнялись в срок.

Отметим, руководство филиала принимает меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы в отношении сотрудников, работающих с денежными средствами.