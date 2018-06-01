  • 26 июня 201826.06.2018вторник
  • USD62,9497
    EUR73,3112
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер северный

Судебные приставы помогли вернуть Почте России полмиллиона рублей

Происшествия, 09:12 26 июня 2018

фото lifehacker.ru

Исполнительное производство о взыскании 572 тыс. рублей с 33-летней тюменки в пользу филиала Почты России было возбуждено в районном отделе судебных приставов центрального административного округа Тюмени, сообщает региональное управление ФССП.

Женщина, занимая руководящую должность отделения, присвоила денежные средства, поступающие от получателей почтовых отправлений. Тюменка была признана виновной судом в совершении преступления. Ей было назначено условное наказание с возмещением причиненного ущерба.

На основании исполнительного документа было вынесено постановление о взыскании денежных средств с расчетных счетов должника. Дополнительно судебный пристав ограничил гражданке регистрационные действия в отношении ее имущества. Принятые меры позволили взыскать с должника более 500 тыс. рублей материального ущерба.

Денежные средства перечислены Почте России в полном объеме.

УФПС Тюменской области сообщает, что инициированная филиалом еще в 2015 году проверка одного из отделений почтовой связи выявила факт злоупотребления служебным положением со стороны бывшего начальника отделения. Виновный сотрудник был отстранен от работы сразу после выявления данного факта, а впоследствии уволен. Все материалы проверки были переданы в правоохранительные органы. Бывший сотрудник вернул предприятию денежные средства в полном объеме.

Обращаем внимание, что инцидент не отразился на обслуживании клиентов: все обязанности перед населением и организациями выполнялись в срок.

Отметим, руководство филиала принимает меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы в отношении сотрудников, работающих с денежными средствами.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# похищение , Почта России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:12 26.06.2018Судебные приставы помогли вернуть Почте России полмиллиона рублей
14:05 25.06.2018Спасатели вывели из леса под Тобольском заблудившуюся женщину
12:27 25.06.2018В Югорске организована проверка по факту смерти мужчины из-за удара током
11:00 25.06.2018В столкновении двух автомобилей на трассе Тюмень - Курган погибли два человека