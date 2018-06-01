Тюменцы пройдут квест-игру "По следам опытных туристов"

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Библиотека истории города (ул. Щербакова, 11) 26 июня в 11 часов приглашает на туристический квест-игру "По следам опытных туристов", сообщает департамент культуры Тюмени.

Участники пешеходного квеста познакомятся с богатой историей района Старая Зарека, прогуляются по уютным улочкам этой части города, увидят основные достопримечательности и исторические памятники Заречья. Во время прогулки вниманию экскурсантов будут представлены Вознесенско-Георгиевский храм, бывшая усадьба купца Федора Колмогорова, липовая аллея, посаженная самим купцом в начале XX века.

На уличной площадке Центра татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) в 11 часов пройдет игровая программа "Наркомания – дело не личное". В программе: выступление специалиста отдела профилактики Центра профилактики борьбы со СПИДом, раздача печатной продукции на тему "Осторожно! Наркомания. СПИД", вопросы – ответы по теме, а также викторина, игры и конкурсы.

В рамках виртуального путешествия в Библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) в 13 часов маленькие участники познакомятся с одной из самых удивительных стран мира. Ребята узнают множество занимательных фактов из истории и культуры Японии. Видеоролики и яркие слайды познакомят с главными достопримечательностями этой страны. В завершение встречи ребята смогут поучаствовать в увлекательной тематической викторине.