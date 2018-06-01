В Голышманово отпразднуют Курултай

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Областной национальный праздник Курултай пройдет в Голышманово 14 июля, сообщает администрация района.

В Голышманово проживает одна из самых многочисленных казахских диаспор на юге региона. Она насчитывает более 1,2 тыс. человек. "В прошлом году в Голышманово мы открыли мечеть. Это очень значимое событие не только для казахов, но и всех мусульман Тюменской области. Такие события означают то, что диаспора бережно хранит культуру и традиции для будущих поколений, а руководители района и области поддерживают их в этом", – отметил председатель Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

Представители казахской диаспоры вошли в состав оргкомитета предстоящего праздника. Каждый из них будет отвечать за организацию определенной площадки или войдет в состав жюри на много­численных конкурсах, проводимых на Курултае.

"Где бы ни проводился Курултай, его фундаментом являются быт и культура казахского народа. Самой колоритной площадкой будет выставка подворий. Каждый район – участник праздника – оформит свою юрту, в которой накроют дастархан и реконструируют семейный быт. На большой сцене будут представлены концертные номера от прибывших на Курултай делегаций. Кроме того, пройдет конкурс на лучший национальный образ, где жюри будет оценивать, как семьи чтят свои традиции, обычаи, культуру, язык. Определится и обладательница самой красивой косы. Кульминацией праздника станут соревнования по конному спорту", - рассказала начальник отдела культуры народов Средней Азии и Казахстана ДНК "Строитель" Гульбайра Калиева.

Праздник состоится на поляне в северо-восточной части поселка, которую жители прозвали Шарохинской. Здесь проведено электричество, а большая территория позволяет организовать парковку и компактно разместить все праздничные площадки.

"Эта территория находится в черте поселка, имеет удобные подъездные пути. После завершения концерта и работы подворий гостям не придется переезжать к месту проведения скачек, как это было в других районах. У нас все находится в шаговой доступности", – подчеркнул начальник районного отдела по спорту, молодежной политике и культуре Николай Цибуцинин.