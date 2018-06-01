  • 26 июня 201826.06.2018вторник
  • USD62,9497
    EUR73,3112
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер северный

Благотворительная хенд-мейд ярмарка "Доброе лето" пройдет в ТЦ "Панама"

Общество, 10:05 26 июня 2018

фото Центр "Дзержинец" во Вконтакте

Благотворительная хенд-мейд ярмарка "Доброе лето" пройдет в ТЦ "Панама" 28 июня с 14 до 16 часов, сообщают организаторы.

Принять участие в ярмарке может любой желающий, вход свободный. Свои работы можно приносить до 27 июня включительно в Отдел по работе с волонтерами по адресу Ватутина, 6 с 10 до 18 часов. 28 июня вся работы будут выставлены в ТЦ "Панама" и любой желающий сможет их приобрести за символическую плату по сердцу. Собранные от продажи поделок средства пойдут на помощь приюту для животных "Лучший друг".

Подробности можно узнать по телефону +7 (982) 971-80-66, Наталья Котельникова.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благотворительность , ТЦ Панама , ярмарка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:49 26.06.2018Дружина Прииртышской школы признана лучшей среди юных огнеборцев
10:38 26.06.2018Победители конкурса среди сельских педагогов отправятся в Санкт-Петербург
10:27 26.06.2018Зоозащитники приглашают тюменцев на благотворительное занятие по йоге
10:16 26.06.2018Фестиваль садов AstraGarden пройдет в Тюмени