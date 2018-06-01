Благотворительная хенд-мейд ярмарка "Доброе лето" пройдет в ТЦ "Панама"

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Благотворительная хенд-мейд ярмарка "Доброе лето" пройдет в ТЦ "Панама" 28 июня с 14 до 16 часов, сообщают организаторы.

Принять участие в ярмарке может любой желающий, вход свободный. Свои работы можно приносить до 27 июня включительно в Отдел по работе с волонтерами по адресу Ватутина, 6 с 10 до 18 часов. 28 июня вся работы будут выставлены в ТЦ "Панама" и любой желающий сможет их приобрести за символическую плату по сердцу. Собранные от продажи поделок средства пойдут на помощь приюту для животных "Лучший друг".

Подробности можно узнать по телефону +7 (982) 971-80-66, Наталья Котельникова.