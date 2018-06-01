Дожди осложняют капитальный ремонт жилфонда в Ишиме

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Ишиме полным ходом идет капитальный ремонт жилых домов. Десятки новых крыш уже радуют глаз горожен, но впереди еще значительный объем работ. График работ сдвигается из-за погодных условий, практически ежедневно идут дожди.

Глава Ишима Федор Шишкин держит ход капитального ремонта домов на личном контроле. Он побывал на объектах в районе улиц Курганская – 40 лет Победы. Глава города отметил, что муниципалитет заключил договоры на ремонт 120 крыш, ремонтируются также фасады, отмостки и инженерные сети. На 60 домах Ишима кровли уже смонтированы, на 60 - идут работы, разрабатывается проектно-сметная документация еще для 58 домов.

"Колоссальная работа идет в городе, - подчеркнул глава Ишима. - Мы готовы привлекать на территорию Ишима подрядные организации, которые квалифицированно и качественно работают, чтобы как можно быстрее выполнить программу капитального ремонта".

Сейчас в Ишиме работают подрядные организации из Тюмени, Заводоуковска, Омской и Курганской областей.

Инна Кондрашкина