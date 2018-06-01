Валерий Фальков: современных детей нужно обучать по-другому

youtube.com youtube.com

Стремительное развитие технологий и Интернета повлияло на восприятие информации у подрастающего поколения, поэтому к современным студентам нужен особый подход, отметил ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков в рамках "Прямой линии".

"Для нового поколения, родившегося в эпоху гаджетов и Интернета, большой проблемой стала концентрация внимания. И это видят наши профессора и преподаватели. Поэтому, обучать их надо по-другому. Дети в восьмидесятые годы на филфаке могли спокойно усваивать программу, читать длинные романы и концентрировать внимание. Современные подростки с трудом концентрируют внимание на продолжительное время", - рассказал ректор.

Валерий Фальков подчеркнул, что это не недостаток детей, а особенность поколения, и лучшее, что могут сделать преподаватели - попытаться понять, как изменить образование, чтобы они были по-настоящему образованными людьми, усвоили все то ценное, что накопила цивилизация за несколько тысячелетий.

Говоря о возможностях и опасностях Интернета, руководитель тюменского вуза заявил о необходимости оградить детей от негативного влияния во избежание серьезных последствий. При этом надо найти необходимый баланс, чтобы не было строгой цензуры.

"Это большой вызов для современного общества – грамотно регламентировать отношения в онлайн-мире, выстроить их так, чтобы с одной стороны общество развивалось, а с другой стороны, чтобы новые технологии не наносили очевидный вред и урон, в том числе и общественным устоям", - добавил ректор.

По словам Валерия Фалькова, недавно в Тюменской областной думе прошел круглый стол на тему безопасности в Интернете, призванный обратить внимание общественности на эту проблему. Ранее депутаты внесли поправки в федеральное законодательство и в соответствующие нормативные акты в Тюменской области, связанные с регулированием доступа детей к вредоносным интернет-ресурсам.