Тюменцев приглашают на "Лето красное"

фото Тюменское музейно-просветительское объединение фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Необычная игровая программа — "Лето красное" пройдет в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18) с 28 июня по 30 сентября, сообщают организаторы.

Помимо этой программы в музее откроется выставка из предметов фонда Тюменского музейно-просветительского объединения, имеющие отношение к праздничным традициям славян в летний период.

В тематике экспозиции нашли отражение обычаи, присущие встрече праздников Троицы, дня Ивана Купалы, Ильина дня. Экспозиция информирует о взаимодействии христианских и языческих верований и их преломлении в новой славянской культуре, связи религиозного календаря с земледельческим циклом.

Стоимость билета 70 рублей.