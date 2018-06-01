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Тюменцев приглашают на "Лето красное"

Общество, 08:07 27 июня 2018

фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Необычная игровая программа — "Лето красное" пройдет в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18) с 28 июня по 30 сентября, сообщают организаторы.

Помимо этой программы в музее откроется выставка из предметов фонда Тюменского музейно-просветительского объединения, имеющие отношение к праздничным традициям славян в летний период.

В тематике экспозиции нашли отражение обычаи, присущие встрече праздников Троицы, дня Ивана Купалы, Ильина дня. Экспозиция информирует о взаимодействии христианских и языческих верований и их преломлении в новой славянской культуре, связи религиозного календаря с земледельческим циклом.

Стоимость билета 70 рублей.

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# выставка , программа , Троица , усадьба Колокольниковых

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