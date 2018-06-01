Акция "Внимание, переезд!" пройдет на Свердловской железной дороге

Фото из официальной группы РЖД во "Вконтакте" Фото из официальной группы РЖД во "Вконтакте"

Акция "Внимание, переезд" пройдет на Свердловской железной дороге с 14 июня в течение месяца, сообщают организаторы.

В рамках акции работники железной дороги вместе с представителями ГИБДД, руководителями дорожных и автотранспортных структур проведут профилактические мероприятия по обеспечению безопасности движения на железнодорожных переездах.

Добавим, за пять месяцев 2018 г. на сети железных дорог произошел рост дорожно-транспортных происшествий на 4 %. В результате ДТП пострадали 58 человек, из низ 21 погиб.

Особую тревогу у железнодорожников вызывают 26 случаев столкновений транспортных средств с пассажирскими и пригородными поездами и три схода подвижного состава при столкновении с автотранспортом, два из которых с участием пригородных поездов.

Все случаи произошли по вине водителей автотранспорта, грубо нарушивших Правила дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды. На железнодорожных переездах Свердловской железной дороги в 2018 году произошло 4 ДТП по вине водителей автотранспортных средств.