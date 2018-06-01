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Тюменцев приглашают в школу волонтера

Общество, 17:00 26 июня 2018

Фото: ТРОО "Тепло души детям-сиротам"

В школу волонтеров приглашает горожан тюменская региональная общественная организация "Тепло души детям-сиротам".

Занятия пройдут 21 и 22 июля с 9 до 18 часов. Слушателям расскажут, как общаться с детьми в детских учреждениях, как выстраивать взаимоотношения с персоналом домов-интернатов и так далее. По итогам все участники получат диплом о прохождении курсов и смогут стать волонтером организации "Тепло души детям-сиротам".

Записаться можно по телефону: +7(906)826-41-16, Ольга.

Тюменская региональная общественная организация "Тепло души детям-сиротам" занимается социализацией детей, оставшихся без попечения родителей и попавших в дом инвалидов, оказанием материальной помощи ребятам в домах-интернатах и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Активисты проводят развлекательные и культурные мероприятия, консультируют потенциальных усыновителей, снимают видеоролики о детях, оставшихся без родителей, чтобы быстрее найти для них семью.

Вся подробная информация о работе ТРОО "Тепло души детям-сиротам" - здесь.

Дарья Казакова

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# волонтерство , Год волонтера , дети-сироты , общественные организации

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