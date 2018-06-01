Тюменцы выиграли грант форума "УТРО" на развитие семейного волонтерства

Фото Николая Петренко Фото Николая Петренко

Грантовую поддержку в 200 тыс. рублей получил проект тюменского общественника Николая Петренко "Крепче стали" на форуме уральской молодежи "УТРО-2018", который проходит в Курганской области.

Как рассказал Николай Петренко, его программа направлена на популяризацию семейного волонтерства. В Тюменской области оно проявляется только на уровне отдельных акций, не как системная работа. Для его развития нужны программы работы с семьями и, конечно же, пропаганда этого важного вида социальной активности.

"Исследования агентства RussReid показали, что дети родителей, занимающихся благотворительной деятельностью, с вероятностью в 80 процентов станут также поддерживать благотворительность. В то время как в семьях, где родители не интересуются оказанием безвозмездной помощи, вероятность вовлечения в нее детей составит всего 25 процентов", - пояснил тюменец. Посещать районные и городские мероприятия всей семьей это здорово, но принимать участие в их организации - это максимально позитивно и полезно для укрепления семейных ценностей.

В названии проекта кроется игра слов, в которой зашифрован его главный смысл - активисты намерены сделать так, чтобы семьи стали крепче, и не просто крепче, а "Крепче стали". Николай Петренко уверен: семейное волонтерство это интересное и перспективное направление. В рамках проекта участники будут проходить отбор, тестирование и обучение навыкам работы в команде.

Напомним, по итогам первой смены окружного форума "УТРО-2018" девять общественников Тюменской области получили гранты и привлекли на социальные проекты региона 1 млн рублей.

Дарья Казакова