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Ямальские и югорские общественники побывали на образовательной смене в Ижевске

Общество, 16:49 25 июня 2018

Фото пресс-службы Фонда президентских грантов

Талантливых представителей национально-культурных общественных объединений России объединил многонациональный молодежный образовательный центр "Вместе" в Ижевске.

Участники сессии от 18 до 35 лет прошли бесплатное трехдневное обучение от экспертов федерального уровня, обменялись опытом и придумали свои межрегиональные проекты, объединяющие народы России. На мероприятие активисты из десяти регионов: Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Мордовии, Коми, Удмуртии, Свердловской, Кировской, Омской, Ульяновской и Московской областей.

На лекциях и мастер-классах участникам рассказали о тонкостях нетворкинга, необходимости личностного роста и взаимодействия, о гражданской идентичности и основах социокультурного проектирования, об основных ошибках продвижения проблемы в СМИ и новых подходах в медиапотреблении.

Организаторы провели диалоговую площадку, на которой обсуждались цифровые технологии в этническом пространстве. Также участники создали "Календарь единых действий" и разработали проекты масштабных акций, которые могли бы пройти в День России, День Флага, День солидарности в борьбе с терроризмом, Международный день мира и согласия, День народного единства и Международный день толерантности, сообщают в пресс-службе Фонда президентских грантов.

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# межнациональные отношения , обучение , общественные организации , президентские гранты

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