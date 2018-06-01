В видеопроекте тюменских общественников примут участие Герои России

Фото Николая Петренко Фото Николая Петренко

Герои России Валерий Бурков, Алексей Романов и Сергей Воронин согласились принять участие в видеопроекте тюменских общественников.

Директор Центра семейных и молодежных инициатив "База Героев" Николай Петренко на форуме "УТРО-2018" участвовал в работе площадки "Диалог с героями", организованной Роспатриотцентром. Во время дискуссии он предложил спикерам стать личными примерами для всех мужчин, у которых есть дети.

"Мне очень интересно было пообщаться с людьми, которые были готовы отдать жизнь за свою страну и свой народ. Они совершили героические поступки, достигли больших успехов в жизни и благодарят своих родителей за правильное воспитание. Вопрос: как они в таком плотном графике работы успевают воспитывать своих детей?", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Николай Петренко.

По его словам, Алексей Романов сразу заявил, что ему многое есть что рассказать и первым согласился стать героем видеоисторий о современных папах.

Тюменские общественники уверены: героем может стать каждый. Для этого нужны не суперспособности, а крепость духа и железная воля. Эту мысль поддержали и все участники площадки "Диалог с героями". Ранее к проекту "Базы героев" согласился присоединиться и врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

Валерий Бурков - уроженец Шадринска Курганской области, советский авиационный военный штурман, Герой Советского Союза. С января 1984 года он участвовал в боевых действиях в Афганистане в качестве передового авианаводчика, неоднократно принимал участие в операциях подразделений 70-й отдельной мотострелковой бригады на территории провинции Кандагар, находясь среди боевых порядков мотострелков, оказывая им огневую поддержку путем корректировки ударов советской авиации по позициям противника. В апреле 1984 года во время боевой операции Бурков был тяжело ранен - он подорвался на мине-растяжке и потерял обе ноги. В филиале клиники Илизарова он заказал протезы, учился ходить без посторонней помощи, даже без трости. Несмотря на ранение вернулся в строй. В 2016 году Валерий Бурков принял монашество с именем Киприан.

Алексей Романов - военнослужащий советской и российской армии, полковник. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Чечне. В июне 1995 года батальон майора Романова десантировался с вертолетов в тыл боевиков и занял все господствующие высоты на путях отхода бандформирований. Сам майор с группой из 40 десантников занял с боем село Шатой, обороняемое около полутора сотнями боевиков, большинство из которых принудил к сдаче. Действия батальона Алексея Романова способствовали главным силам российских войск успешно завершить намеченную операцию. За боевое мастерство, мужество и находчивость при проведении этой операции гвардии майор Романов был представлен к присвоению звания Героя РФ.

Сергей Воронин - подполковник Вооруженных Сил РФ, участник первой и второй чеченских войн. Особо отличился во время второй чеченской войны, будучи помощником начальника штаба мотострелкового батальона 136-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 42-го армейского корпуса Северо-Кавказского военного округа. В августе 1999 года во время боя за село Тандо в Дагестане разведгруппа из пяти человек во главе с Ворониным, находясь в разведке в тылу сепаратистов, была обнаружена и вынуждена принять бой. Захватив сарай на окраине села Тандо, приспособленный боевиками под огневую точку, Воронин с товарищами несколько часов отражал вражеские атаки. Группе без потерь удалось прорваться к своим. Был удостоен высокого звания Героя РФ с вручением медали "Золотая Звезда".

Напомним, в работе форума молодежи Уральского федерального округа "УТРО-2018" в Курганской области принимают участие более 1,4 тыс. молодых людей от 18 до 35 лет. Тюменцы представят на форуме около 70 проектов. Николай Петренко стал одним из членов делегации региона, который презентовал свой проект "База героев" губернаторам УФО.

Дарья Казакова