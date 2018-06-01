Александр Моор расскажет, как здорово быть папой

Фото Николая Петренко Фото Николая Петренко

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор станет героем видеоролика, который создадут тюменские общественники.

Директор Центра семейных и молодежных инициатив "База Героев" Николай Петренко на форуме "УТРО-2018" предложил ему поделиться своей историей отцовства и стать личным примером для всех мужчин, у которых есть дети.

Как рассказали гражданские активисты, серией этих видеороликов они намерены показать, что воспитанием ребенка в семье должна заниматься не только мама. Героями короткометражных фильмов станут успешные отцы, которые успевают совмещать работу и заботу о детях.

Александр Моор выбран неслучайно - он отец четверых детей. Старший уже учится в ВУЗе, младшей дочке всего два года. Он уверен, что в первую очередь от родителей зависит, какими вырастут их дети.

После того, как короткометражки будут сняты и смонтированы, они будут доступны всем в сети Интернет. Возможно, видеоролики об успешных отцах заинтересуют и телеканалы.

Как признается Николай Петренко, идея снять короткометражки об отцах стала продолжением большого проекта, главная цель которого - найти как можно больше точек соприкосновения.

"Моему сыну 4 года, и мне как отцу важно проводить с ним время, придумывать что-то новое. Сын и отец всегда – команда. Быть папой – это очень ответственное дело", - считает Николай.

Напомним, что Тюменская региональная общественная организация "База героев" стала победителем Всероссийской премии "Папа Года-2017" как лучшая практика в сфере укрепления семейных ценностей и популяризации ответственного отцовства.

В работе форума молодежи Уральского федерального округа "УТРО-2018" в Курганской области принимают участие более 1,4 тыс. молодых людей от 18 до 35 лет. Тюменцы представят на форуме около 70 проектов. Николай Петренко стал одним из членов делегации региона, который презентовал свой проект "База героев" всем губернаторам УФО.

Дарья Казакова