Тюменские спасатели и волонтеры спасли от смерти трех щенков
Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР) и волонтеры фонда помощи бездомным животным "Потеряшки" вызволили из беды трех щенков.
Одному из них зажало лапы рельсами на станции Войновка, и после того, как его вытащили оттуда, от стресса и боли пес спрятался в десятиметровую трубу, вкопанную в землю. Во время спасательной операции бойцы ТОСЭР обнаружили в трубе еще двух собак. Сейчас щенки находятся у куратора травмированных собак фонда "Потеряшки" Татьяны Воробьевой.
Зоозащитники благодарят неравнодушных тюменцев и спасателей за помощь. По словам Татьяны, без них волонтеры бы не справились.
"Нам удалось спасти щенков, но теперь нам срочно нужна финансовая помощь, так как завтра предстоит ехать на прием и операцию. От железнодорожных путей у щенка пострадали обе передние лапы, два других щенка целые, но больны пироплазмозом. Им нужны паштеты и пеленки", - рассказала Татьяна Воробьева корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".
Координаты для помощи:
- Карта Альфа-банка - 4154 8120 0111 0224
- Карта Сбербанка - 4276 6700 2995 9896
- Карта Запсибкомбанка - 4333 0900 7019 8479
- Мобильный кошелек QIWI 9091874413
- Яндекс-Кошелек ЯК 41001873377481
- PayPal - help-for-pets@bk.ru
- с пометкой "Для щенка с войновки"
- Расчетный счет
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Дарья Казакова