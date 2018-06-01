Тюменские спасатели и волонтеры спасли от смерти трех щенков

Фото Татьяны Воробьевой Фото Татьяны Воробьевой

Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР) и волонтеры фонда помощи бездомным животным "Потеряшки" вызволили из беды трех щенков.

Одному из них зажало лапы рельсами на станции Войновка, и после того, как его вытащили оттуда, от стресса и боли пес спрятался в десятиметровую трубу, вкопанную в землю. Во время спасательной операции бойцы ТОСЭР обнаружили в трубе еще двух собак. Сейчас щенки находятся у куратора травмированных собак фонда "Потеряшки" Татьяны Воробьевой.

Фото Татьяны Воробьевой Фото Татьяны Воробьевой

Зоозащитники благодарят неравнодушных тюменцев и спасателей за помощь. По словам Татьяны, без них волонтеры бы не справились.

"Нам удалось спасти щенков, но теперь нам срочно нужна финансовая помощь, так как завтра предстоит ехать на прием и операцию. От железнодорожных путей у щенка пострадали обе передние лапы, два других щенка целые, но больны пироплазмозом. Им нужны паштеты и пеленки", - рассказала Татьяна Воробьева корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Координаты для помощи:

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- Карта Сбербанка - 4276 6700 2995 9896

- Карта Запсибкомбанка - 4333 0900 7019 8479

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Дарья Казакова