Тюменцы могут получить грант на создание центра серебряного волонтерства

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Подать заявку на грантовый конкурс по созданию специальных волонтерских центров для людей старшего возраста предлагают в Общественной палате РФ до 24 июня.

Участниками конкурса по поддержке и формированию центров серебряного волонтерства в субъектах РФ могут стать социально ориентированные некоммерческие организации, волонтерские объединения, а также госучреждения, на базе которых действуют волонтеры.

Им необходимо разработать план деятельности центра серебряного добровольчества от методики поиска и привлечения старшего поколения до возможных образовательных программ и курсов. Каждый центр будет иметь свою линейку социальных проектов и до конца года должен сформировать сообщество граждан с активной жизненной позицией. Их работа будет направлена на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, участие в экологических проектах, помощь в организации и проведении крупных международных событий.

Волонтеры старшего возраста смогут находиться в центре событий и применять свой накопленный опыт и профессиональные навыки безвозмездно для тех, кто в этом нуждается. Основными задачами конкурса являются популяризация идей активного долголетия и повышение качества жизни старшего поколения.

Конкурсный отбор проходит в два этапа. Первый — это сбор заявок, который начался 1 июня и продолжится до 24 июня включительно. С 24 июня по 5 июля экспертная комиссия отберет лучшие проекты и определит победителей. Ими станут 15 организаций, которые получат по 200 тыс. рублей на создание центра серебряного добровольчества.

Также они смогут принять участие в грантовом конкурсе поддержки волонтерских проектов среди пожилых. В нем дополнительно распределят 4 млн рублей.

Ознакомиться с положением, заполнить заявку и получить более подробную информацию можно на сайте молодыдушой.рф.