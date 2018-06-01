Тюменцы помогают "Потеряшкам" благотворительными фотосессиями

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

23 тыс. рублей собрали для подопечных фонда "Потеряшки" тюменцы, поучаствовавшие в благотворительной акции. Четыре фотографа за взнос в фонд в 1 тыс. рублей проводили для всех желающих 20-минутные фотосессии среди цветущих яблонь в сквере у здания правительства Тюменской области.

Как рассказала специальному корреспонденту ИА "Тюменская линия" волонтер благотворительного фонда помощи животным "Потеряшки" Ксения Страбыкина, такая акция проводилась в Тюмени во второй раз. Сделать яркие снимки для желающих помочь питомцам вызвались четыре фотографа: Анна Клеменко, Диана Бикмулина, Елена Роженок и сама Ксения Страбыкина.

"Люди приходили целыми семьями, с маленькими детками, и даже четвероногие приняли участие. Одна из семей пришла на фотосессию со своими двумя собаками - Родригесом и Кармелитой. Несмотря на погоду, которая была совсем не летней, у всех было отличное настроение, мы плодотворно поработали", - сообщила она. Повторить акцию "Фотодень с "Потеряшками" зоозащитники планируют осенью, чтобы сделать красивые снимки в золотой листве.

Фото предоставила Ксения Страбыкина Фото предоставила Ксения Страбыкина

Ксения Страбыкина - волонтер фонда "Потеряшки" уже восемь лет. За это время она брала на передержку около 40 животных, была куратором собак, кошек, теперь является куратором фотографов фонда. Сама Ксения фотографирует потеряшек с 2014 года. Она уверена: хорошее фото, которое раскрывает особенности внешности и характера кошки или собаки, - это 50% успеха для поиска их нового дома.

"В глобальном смысле я мечтаю о том, чтобы в нашем городе не осталось бездомышей. Хочу помочь максимальному количеству четвероногих обрести свой дом. Они же самые беззащитные! Гибнут от голода, жажды, под колесами, от холода, от издевательств людей. И это невероятное счастье, когда ты фотографируешь, а уже через несколько дней после публикации фото животное обретает дом! Это очень мотивирует и просто окрыляет", - пояснила Ксения Страбыкина.

Она напомнила, что фонду помощи бездомным животным "Потеряшки" нужны фотографии их подопечных для пиара в соцсетях, и пригласила всех неравнодушных фотографов к сотрудничеству. Вся подробная информация об организации - в группе.

Дарья Казакова