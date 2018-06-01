Тюменские общественники намерены развивать медиаволонтерство в регионе

Фото Максима Шереметьева Фото Максима Шереметьева

Развивать медиаволонтерство в регионе решили тюменские общественники Максим Шереметьев и Алексей Ларионов. На это их вдохновил форум "Сообщество", организованный Общественной палатой РФ, который проходил в Ханты-Мансийске 30 и 31 мая.

Как пояснил специальному корреспонденту информационного агентства Максим Шереметьев, медиаволонтерство - один из важнейших форматов работы в Год добровольца. Активиста впечатлило выступление руководителя спецпроекта "Год волонтера" в агентстве "РИА Новости" Марии Ферсман.

"В обществе сформировано мнение, что волонтеры - это дешевая рабочая сила, это надо менять. Меня постоянно спрашивают, для чего я делаю социальные проекты, трачу свое время на помощь другим организациям, делюсь опытом. Вместе с Алексеем Ларионовым мы приняли решение заняться развитием медиаволонтерства, чтобы рассказать, что же заставляет людей отдавать свое личное время для того, чтобы сделать мир вокруг лучше", - рассказал общественник. Он выразил надежду на то, что этот проект даст импульс другим людям заняться волонтерской деятельностью.

Максим Шереметьев - лидер программы "Достойный выбор", направленной на реализацию интерактивных проектов патриотической направленности. Алексей Ларионов - председатель Общественной молодежной палаты при думе Тюменского муниципального района.

Фото Максима Шереметьева Фото Максима Шереметьева

Дарья Казакова