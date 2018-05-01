Сборная Тюменской области примет участие в Большом школьном пикнике

фото РДШ фото РДШ

Сборная из 11 школьников Тюменской области примет участие в Большом школьном пикнике, приуроченном к Году добровольца, в Москве с 29 мая по 3 июня, сообщает региональный департамент образования и науки.

В состав команды вошли учащиеся из Ишимского, Нижнетавдинского, Уватского районов и Тюмени. На счету учащихся участие в медиашколе РДШ, фестивале-конкурсе "Русские рифмы" и Всероссийском конкурсе среди активистов школьного музейного движения.

Как отметили организаторы форума, в нем примут участие 1 тыс. 200 школьников страны из 85 регионов РФ – юные экологи и добровольцы, фотографы и медийщики, начинающие поэты и музееведы.

Им предстоит встретиться с экспертным научным и образовательным сообществом, представителями медиа и бизнеса. Ребята станут участниками незабываемого путешествия по самым знаковым местам столицы. Их ждут мастер-классы, открытые лектории, деловые игры, интерактивные площадки и уникальные экскурсии.

Школьники встретятся с кумиром всех экологов страны – советским и российским ученым-зоологом, теле- и радиоведущим Николаем Дроздовым. Представителей школьных пресс-центров и детских СМИ ждет экскурсия в телецентр "Останкино". Юнкоры смогут не только окунуться в атмосферу легендарного телецентра, но и посмотреть за съемочным процессом изнутри.

Финалисты конкурса "Русские рифмы. Дети" посетят Центральную городскую молодежную библиотеку им. Светлова, где их ждет творческая встреча с писателем-блогером Артуром Макаускасом. Беседа будет посвящена сетевой литературе и интернет-маркетингу.

У юных музейщиков страны будет не менее насыщенная программа. Финалисты проекта "Школьный музей" поедут в Государственный исторический музей-заповедник "Горки Ленинские".

Одним из главных событий Большого школьного пикника станет празднование Международного дня защиты детей. В честь праздника 1 июня школьники сразятся в товарищеском "Футбольном матче РДШ", который пройдет на стадионе "Спартаковец" им. Старостина.

Поздравить школьников с Международным днем защиты детей и наградить команду-победителя футбольного матча РДШ приедут Герой РФ, председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров и директор Росдетцентра, ответственный секретарь Координационного совета РДШ Алиса Крюкова.

Ключевые события Большого школьного пикника пройдут 2 июня в парке "Сокольники" и будут приурочены к празднованию экватора Года добровольца. Школьники присоединятся к участникам Всероссийского фестиваля добровольцев. Хорошее настроение, музыка, танцы, возможность сказать добрые слова без повода – таким запомнится этот день для тысячи участников этого грандиозного события.

Украшением праздника станет акция "Добрый пленэр". Вместе со школьниками живописью под открытым небом займутся общественные деятели, популярные актеры и музыканты. Еще одним сюрпризом станет "Зарядка с чемпионами", которую проведут известные спортсмены - биатлонист Антон Шипулин и гимнастка Маргарита Мамун.

Завершится Большой школьный пикник праздничным концертом. Хорошее настроение участникам форума создадут Юлиана Караулова, Стас Море, МОТ, группа "Quest Pistols Show" и другие. Ведущими прощального концерта станут российский музыкант и актер Алексей Воробьев и победительница Всероссийского проект "Лига ораторов" Екатерина Анисимова.