В Тюмени обсудят проект инклюзивного добровольчества
Проектная сессия "Инклюзивное добровольчество" пройдет в ТюмГУ (ул. Ленина, 23) 23 мая с 16 до 19 часов, сообщает Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ТюмГУ.
Сессия направлена на проектирование деятельности добровольческого объединения студентов в сфере инклюзивного образования лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
В ходе сессии участники разработают проект в сфере добровольческой деятельности, приобретут навыки управления проектом и командного взаимодействия. Лучший проект получит поддержку от РУМЦ ТюмГУ для его реализации.
Опытные эксперты и модераторы помогут участникам создать проект, который сможет принять участие в грантовом конкурсе "Добровольцы России".
Данное событие станет стартом для развития инклюзивного добровольчества в тюменском регионе и позволит большему количеству активных и творческих ребят включиться в социально значимую деятельность, реализовать свой потенциал.
Для участия в проектной сессии организаторы от каждого института приглашают команды студентов (5-7 человек), по возможности, включающие студентов с инвалидностью и ОВЗ.
О намерении принять участие в проектной сессии необходимо сообщить по адресу или по телефону call-центра РУМЦ: 8-800-700-76-62.