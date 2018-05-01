В Тюмени обсудят проект инклюзивного добровольчества

фото ДТиС "Пионер" фото ДТиС "Пионер"

Проектная сессия "Инклюзивное добровольчество" пройдет в ТюмГУ (ул. Ленина, 23) 23 мая с 16 до 19 часов, сообщает Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ТюмГУ.

Сессия направлена на проектирование деятельности добровольческого объединения студентов в сфере инклюзивного образования лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В ходе сессии участники разработают проект в сфере добровольческой деятельности, приобретут навыки управления проектом и командного взаимодействия. Лучший проект получит поддержку от РУМЦ ТюмГУ для его реализации.

Опытные эксперты и модераторы помогут участникам создать проект, который сможет принять участие в грантовом конкурсе "Добровольцы России".

Данное событие станет стартом для развития инклюзивного добровольчества в тюменском регионе и позволит большему количеству активных и творческих ребят включиться в социально значимую деятельность, реализовать свой потенциал.

Для участия в проектной сессии организаторы от каждого института приглашают команды студентов (5-7 человек), по возможности, включающие студентов с инвалидностью и ОВЗ.

О намерении принять участие в проектной сессии необходимо сообщить по адресу или по телефону call-центра РУМЦ: 8-800-700-76-62.