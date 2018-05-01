  • 21 мая 201821.05.2018понедельник
  • USD61,9408
    EUR73,1769
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер северо-западный

В Тюмени обсудят проект инклюзивного добровольчества

Общество, 10:05 21 мая 2018

фото ДТиС "Пионер"

Проектная сессия "Инклюзивное добровольчество" пройдет в ТюмГУ  (ул. Ленина, 23) 23 мая с 16 до 19 часов, сообщает Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ТюмГУ.

Сессия направлена на проектирование деятельности добровольческого объединения  студентов в сфере инклюзивного образования лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В ходе сессии участники разработают проект в сфере добровольческой деятельности, приобретут навыки управления проектом и командного взаимодействия. Лучший проект получит поддержку от РУМЦ ТюмГУ для его реализации.

Опытные эксперты и модераторы помогут участникам создать проект, который сможет принять участие в грантовом конкурсе "Добровольцы России".

Данное событие станет стартом для развития инклюзивного добровольчества в тюменском регионе и позволит большему количеству активных и творческих ребят включиться в социально значимую деятельность, реализовать свой потенциал.

Для участия в проектной сессии организаторы от каждого института приглашают команды студентов (5-7 человек), по возможности, включающие студентов с инвалидностью и ОВЗ.

О намерении принять участие в проектной сессии необходимо сообщить по адресу или по телефону call-центра РУМЦ: 8-800-700-76-62.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# добровольцы , инклюзия , ТюмГУ

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:21 21.05.2018Музыканта Эда Ширана признали "лучшим артистом"
11:00 21.05.2018Тюменцы подали в Росреестр более семи тысяч заявлений о единой процедуре
10:38 21.05.2018Тюменский опорный вуз объявил набор в индустриальные классы
10:27 21.05.2018Сборные Татарстана и Ямала завоевали Гран-при Российской студенческий весны