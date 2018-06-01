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Пятьдесят килограммов корма для кошек получил фонд "Потеряшки" благодаря неравнодушным тюменцам

Общество, 15:09 18 июня 2018

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

7 тыс. 545 рублей и 50 копеек пожертвовали неравнодушные тюменцы благотворительному фонду помощи животным "Потеряшки" на фестивале "БиблиоАРТ", который проходил на площадке перед областной библиотекой имени Менделеева 15 июня.

Волонтеры фонда поблагодарили всех гостей их стенда на площадке фестиваля и сообщили, что потратят средства на оплату пяти упаковок корма для кошек по 10 кг каждый.

Вся подробная информация о работе "Потеряшек" - в группе.

Дарья Казакова

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# благотворительность , Год волонтера , зоозащитники , потеряшки

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