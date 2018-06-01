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После работы - в библиотеку: тюменцы мастерят, развлекаются и путешествуют на фестивале "БиблиоАРТ"

Общество, 18:44 15 июня 2018

Провести с пользой и удовольствием вечер пятницы могут тюменцы и гости города на фестивале "БиблиоАРТ", который проходит на площадке перед областной библиотекой имени Менделеева.

Десятки горожан уже нашли себе здесь занятие по душе: кто-то рисует, кто-то создаёт оригами, кто-то лакомится яблоками в карамели и мармеладом ручной работы, а кто-то позирует художникам, которые рисуют портреты и шаржи. На сцене выступают творческие коллективы, а в перерывах между номерами организаторы проводят краеведческие викторины и мастер-классы. Одним из первых мастер-классов у сцены стал урок аргентинского танго, который горожане поначалу восприняли со стеснением, однако аниматоры в костюмах рыжей кошки и пирата, вызвавшиеся показать всем пример, развеселили и раскрепостили участников фестиваля.

У ступенек библиотеки свой стенд расположил Тюменский театр кукол. Яркие и добрые куклы магнитом притягивают к себе не только детей, но и взрослых. Улыбчивая актриса театра с удовольствием демонстрирует всем желающим, как игрушки оживают в умелых руках, и приглашает всех на спектакли.

Не обошлось и без фонда помощи бездомным животным "Потеряшки". Волонтеры привезли на площадку кошек и собак. За взнос в фонд можно получить брендированные открытки, шоколадки и магниты, а также сувениры ручной работы.

Внутри библиотеки тоже кипит жизнь: сотрудники проводят экскурсии по зданию, знакомят людей с фондами и возможностями библиотечного центра. Рядом с буфетом можно за секунду переместиться в виртуальную реальность и поиграть в футбол на стадионах Мундиаля: это позволяют сделать VR-очки.

Фестиваль "БиблиоАРТ" продлится до 21 часа.

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Дарья Казакова

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# культура библиотеки , потеряшки , Тюменская областная научная библиотека , Тюменский театр кукол , фестиваль

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