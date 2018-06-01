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Зоозащитники приглашают тюменцев на благотворительное занятие по йоге

Общество, 10:27 26 июня 2018

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

На благотворительное занятие по йоге приглашают тюменцев волонтеры фонда помощи бездомным животным "Потеряшки". 1 июля в 12 часов в сквере Комсомольский за взнос в фонд можно будет не только позаниматься физической активностью, но и украсить себя мехенди, аквагримом и косами.

Тренировку проведет сертифицированный инструктор, директор студии "YOGA ROOM"- Галина Норманская. Занятие будет на траве, поэтому желающих просят взять коврики или пледы - то, на чем будет удобно заниматься. Одеться лучше в спортивную форму.

Больше информации - в группе акции.

Дарья Казакова

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# благотворительность , Год волонтера , йога , потеряшки

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