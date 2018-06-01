Зоозащитники приглашают тюменцев на благотворительное занятие по йоге
Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"
На благотворительное занятие по йоге приглашают тюменцев волонтеры фонда помощи бездомным животным "Потеряшки". 1 июля в 12 часов в сквере Комсомольский за взнос в фонд можно будет не только позаниматься физической активностью, но и украсить себя мехенди, аквагримом и косами.
Тренировку проведет сертифицированный инструктор, директор студии "YOGA ROOM"- Галина Норманская. Занятие будет на траве, поэтому желающих просят взять коврики или пледы - то, на чем будет удобно заниматься. Одеться лучше в спортивную форму.
Больше информации - в группе акции.
Дарья Казакова