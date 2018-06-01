Зоозащитники приглашают тюменцев на благотворительное занятие по йоге

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

На благотворительное занятие по йоге приглашают тюменцев волонтеры фонда помощи бездомным животным "Потеряшки". 1 июля в 12 часов в сквере Комсомольский за взнос в фонд можно будет не только позаниматься физической активностью, но и украсить себя мехенди, аквагримом и косами.

Тренировку проведет сертифицированный инструктор, директор студии "YOGA ROOM"- Галина Норманская. Занятие будет на траве, поэтому желающих просят взять коврики или пледы - то, на чем будет удобно заниматься. Одеться лучше в спортивную форму.

Больше информации - в группе акции.

Дарья Казакова