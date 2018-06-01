Тюменская молодежь реализует общественные проекты на миллион рублей

Фото: "Моя территория" Фото: "Моя территория"

Восемь общественников Тюменской области получили грант по 100 тыс. рублей на реализацию проектов. Еще один проект получил 200 тыс. рублей. Итоги первой смены окружного форума "УТРО – 2018" подвели в Курганской области, сообщает мультицентр "Моя территория".

Всего 62 проекта молодые профессионалы из Тюмени представили на грантовый конкурс. В число обладателей гранта попал Сергей Чирятьев, который собирается установить в Тюмени стенды виртуальной реальности, чтобы познакомить жителей с историей города. Также среди победителей два онлайн-проекта: Анастасия Бугаева с профориентационным сайтом об актуальных образовательных дисциплинах и Мария Копытова, которая создаст платформу с информацией обо всех доступных грантах и форумах для тюменцев.

Всего Тюменская область привлекла 1 млн рублей на реализацию социально значимых проектов.

"Хорошо работающий регион — это инфраструктура, причем не только материальная, но и невидимая инфраструктура социальных отношений, которые создаются на форумах. Люди, которые обладают социальным капиталом, более коммуникабельны и готовы создавать что-то масштабное. В состав нашей делегации вошли ребята, которые не просто говорят о социальных проблемах, а готовы предложить пути решения и реализовывать свои проекты", — рассказал директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский.

Фото: "Моя территория" Фото: "Моя территория"

На первой смене Тюменская область готовила площадку "Урал Медийный", которую организовала команда "Медиаполиса". В течение смены более 100 молодых профессионалов производили контент по трем направлениям: фото, видео и блогинг. Участники создали социальные и игровые ролики, фотопроекты, блоги и запустили собственный хештег для продвижения материалов.

Кроме того, на форуме работает выставка арт-объектов УФО. Тюмень здесь представляет интерактивную площадку "Ладья". В лаунж-зоне экспозиции всем гостям Курганского региона предлагают поиграть в онлайн-викторину "Открой свою Тюмень". За первую смену в нее сыграли более двухсот человек. Самым активным игрокам организаторы вручили призы с символикой Тюмени: кружки, ежедневники, свитшоты и значки.

Фото: "Моя территория" Фото: "Моя территория"

25 июня состоялось открытие второй смены форума, на нее поехали еще 100 тюменцев по направлениям: "Урал Арктический", "Урал Исторический", "Урал Добровольческий", "Урал Предприимчивый", "Урал Технологичный".

Самое популярное направление второй смены среди тюменцев — "Урал Добровольческий", 43 заявки. На втором месте "Урал Предприимчивый" — 39 заявок. На третьем "Урал Исторический", 26 заявок. На вторую волну грантового конкурса от тюменского региона будут представлены 32 проекта.

Тюменская делегация "Утра" формировалась на форуме "Актив", где участники познакомились с основами социального проектирования и вместе с федеральными экспертами дорабатывали проекты. Кроме того, на площадке "Актива" можно было найти партнеров и единомышленников для реализации идей благодаря финальной акселерации с представителями власти, СМИ и бизнеса.