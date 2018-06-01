Тюменская молодежь реализует общественные проекты на миллион рублей
Восемь общественников Тюменской области получили грант по 100 тыс. рублей на реализацию проектов. Еще один проект получил 200 тыс. рублей. Итоги первой смены окружного форума "УТРО – 2018" подвели в Курганской области, сообщает мультицентр "Моя территория".
Всего 62 проекта молодые профессионалы из Тюмени представили на грантовый конкурс. В число обладателей гранта попал Сергей Чирятьев, который собирается установить в Тюмени стенды виртуальной реальности, чтобы познакомить жителей с историей города. Также среди победителей два онлайн-проекта: Анастасия Бугаева с профориентационным сайтом об актуальных образовательных дисциплинах и Мария Копытова, которая создаст платформу с информацией обо всех доступных грантах и форумах для тюменцев.
Всего Тюменская область привлекла 1 млн рублей на реализацию социально значимых проектов.
"Хорошо работающий регион — это инфраструктура, причем не только материальная, но и невидимая инфраструктура социальных отношений, которые создаются на форумах. Люди, которые обладают социальным капиталом, более коммуникабельны и готовы создавать что-то масштабное. В состав нашей делегации вошли ребята, которые не просто говорят о социальных проблемах, а готовы предложить пути решения и реализовывать свои проекты", — рассказал директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский.
На первой смене Тюменская область готовила площадку "Урал Медийный", которую организовала команда "Медиаполиса". В течение смены более 100 молодых профессионалов производили контент по трем направлениям: фото, видео и блогинг. Участники создали социальные и игровые ролики, фотопроекты, блоги и запустили собственный хештег для продвижения материалов.
Кроме того, на форуме работает выставка арт-объектов УФО. Тюмень здесь представляет интерактивную площадку "Ладья". В лаунж-зоне экспозиции всем гостям Курганского региона предлагают поиграть в онлайн-викторину "Открой свою Тюмень". За первую смену в нее сыграли более двухсот человек. Самым активным игрокам организаторы вручили призы с символикой Тюмени: кружки, ежедневники, свитшоты и значки.
25 июня состоялось открытие второй смены форума, на нее поехали еще 100 тюменцев по направлениям: "Урал Арктический", "Урал Исторический", "Урал Добровольческий", "Урал Предприимчивый", "Урал Технологичный".
Самое популярное направление второй смены среди тюменцев — "Урал Добровольческий", 43 заявки. На втором месте "Урал Предприимчивый" — 39 заявок. На третьем "Урал Исторический", 26 заявок. На вторую волну грантового конкурса от тюменского региона будут представлены 32 проекта.
Тюменская делегация "Утра" формировалась на форуме "Актив", где участники познакомились с основами социального проектирования и вместе с федеральными экспертами дорабатывали проекты. Кроме того, на площадке "Актива" можно было найти партнеров и единомышленников для реализации идей благодаря финальной акселерации с представителями власти, СМИ и бизнеса.