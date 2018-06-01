Тюменские поисковики пополнили школьный музей военными артефактами

Фото: Тюменская региональная общественная организация «Областной поисковый центр». Фото: Тюменская региональная общественная организация «Областной поисковый центр».

Встречу добровольцев Тюменского областного поискового центра со школьниками провели в Горьковской средней общеобразовательной школе Тюменского района.

Поисковики рассказали ребятам об истории Великой Отечественной войны и познакомили с работой по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Ученикам показали передвижную экспозицию "Эхо памяти", где каждый смог прикоснутся к экспонатам, найденным на местах боев Красной Армии.

В заключение встречи поисковики передали экспонаты, подготовленные Тюменским областным поисковым центром, в фонд музея Горьковской школы, сообщают в пресс-службе поискового центра.

Дарья Казакова