Тюменские общественники снимут фильм о воспитанниках детских домов, добившихся успеха

Фото ТРОО "Тепло души детям-сиротам" Фото ТРОО "Тепло души детям-сиротам"

Рассказать ребятам, оставшимся без родителей, об историях успеха выпускников интернатов намерены волонтеры Тюменской региональной общественной организации "Тепло души - детям-сиротам". Их проект "Ты тоже сможешь!" в формате фильма покажет истории пяти разных людей, которые, несмотря на трудности, смогли найти свое место в жизни.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" президент организации Юлия Тараканова, уже состоялись съемки с первым участником проекта, выпускником Борковского детского дома Ильей Варфоломеевым. Мужчина занят в нефтегазовой сфере, у него подрастает сын, а дома с работы ждет жена.

"Как показывает опыт, выпускники очень редко обращаются за помощью и советами к волонтерам, к людям, которых еще вчера ждали и обнимали при встрече. Совсем иначе обстоят дела с такими же, как они. Успешные выпускники готовы приехать к ребятам и рассказать свою историю успеха, поведать о трудностях, с которыми они столкнулись и о методах их преодоления. Проект "Ты тоже сможешь" направлен на то, чтобы сделать эти встречи яркими, незабываемыми для ребят, чтобы они тоже захотели создать свою историю успеха и, возможно, поделиться ей в будущем", - пояснила Юлия Тараканова.

Кроме Ильи Варфоломеева, героями фильма станут владелец юридической фирмы, гончар, художник и известная общественница, автор проекта по реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра "Волшебный батут", директор АНО "Большие надежды" Гульнара Совкова.

"На примере моей личной истории я хочу вдохновить детей. Все семейные проблемы не имеют значения и не могут повлиять на то, чтобы стать состоявшимся человеком. Я считаю, что чем жестче детство - тем больше ты обязан стать счастливым и свободным. В основном у детдомовских ребят либо иждивенческие настроения, либо позиция "ничего хорошего из меня не выйдет". Надо с этим бороться", - уверена Гульнара Совкова.

Готовый фильм волонтеры планируют выпустить к концу августа. Он будет доступен для просмотра в сети Интернет.

Дарья Казакова