Курсанты "Аванпоста" участвуют во Всероссийской спартакиаде в Тамбове
Фото центра "Аванпост"
Воспитанники центра "Аванпост" отстаивают честь Тюменской области на Всероссийской спартакиаде среди допризывной молодежи, которая проходит в Тамбове.
Юноши уже прошли строевой смотр, показали умение быстро собирать и разбирать современное стрелковое оружие, продемонстрировали навыки стрельбы и бега на короткие дистанции в 60 и 100 метров.
Тамбовская область впервые принимает такие состязания. В них участвуют подростки из 49 регионов. В программу спартакиады включены плавание, легкая атлетика, стрельба из пневматического оружия, военная подготовка и выполнение норм ГТО, сообщают в "Аванпосте".
Дарья Казакова