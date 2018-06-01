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Курсанты "Аванпоста" участвуют во Всероссийской спартакиаде в Тамбове

Общество, 11:12 29 июня 2018

Фото центра "Аванпост"

Воспитанники центра "Аванпост" отстаивают честь Тюменской области на Всероссийской спартакиаде среди допризывной молодежи, которая проходит в Тамбове.

Юноши уже прошли строевой смотр, показали умение быстро собирать и разбирать современное стрелковое оружие, продемонстрировали навыки стрельбы и бега на короткие дистанции в 60 и 100 метров.

Тамбовская область впервые принимает такие состязания. В них участвуют подростки из 49 регионов. В программу спартакиады включены плавание, легкая атлетика, стрельба из пневматического оружия, военная подготовка и выполнение норм ГТО, сообщают в "Аванпосте".

Фото центра "Аванпост" Фото центра "Аванпост" Фото центра "Аванпост" ﻿

Дарья Казакова

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# допризывная молодежь , патриотическое воспитание , спартакиада , центр Аванпост

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