Челябинских пенсионеров обучают финансовой, правовой и компьютерной грамотности

Фото пресс-службы фонда президентских грантов Фото пресс-службы фонда президентских грантов

Информационные технологии - больше не проблема для пенсионеров Челябинской области. Разобраться в сети Интернет пожилым пользователям помогает проект "От возраста дожития – к возрасту счастья".

Сотрудники просветительского общества "Знание" бесплатно обучают людей серебряного возраста финансовой, правовой и компьютерной грамотности. Курсы с лекциями, тренингами и практическими занятиями длятся по пять дней в формате небольших групп. Актуальные знания и навыки помогают пользоваться сайтом Госуслуг, решать вопросы, связанные с самообразованием и досугом, защищаться от интернет-мошенников. Кроме того, пенсионеры получают методические пособия, которыми можно пользоваться и после прохождения курса, сообщают в пресс-службе фонда президентских грантов.

Благодаря социальному проекту "От возраста дожития – к возрасту счастья" обучение уже прошли более 250 людей старшего возраста. Участники проекта отмечают, что раньше они пытались разобраться в компьютерных технологиях и глобальной сети "методом тыка" – на это уходило очень много времени. Пятидневный курс помог в краткие сроки охватить большой круг тем и усвоить необходимые в современном мире навыки.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте. Эта комплексная программа повышения качества жизни и социализации людей старшего поколения по итогам второго конкурса фонда президентский грантов 2017 года получила поддержку в размере 2 млн 999 тыс. 714 рублей.