Об укладе жизни и проблемах демьянских хантов рассказали тюменские исследователи

Фото предоставлено организаторами этносоциального проекта "Сохраним демьянских хантов!" Фото предоставлено организаторами этносоциального проекта "Сохраним демьянских хантов!"

О результатах этно-социального проекта "Сохраним демьянских хантов", который благодаря Фонду президентских грантов воплотила в жизнь региональная общественная организация "Будущее тюменской геологии", рассказала журналистам руководитель проекта Ирина Артюхова.

Пресс-конференция прошла в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Ирина Артюхова пояснила, что "Будущее тюменской геологии" среди уставных задач имеет содействие сохранению традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Тюменской области. Уватский район - это единственная территория региона, которая имеет статус территории проживания и ведения традиционного образа жизни КМНС.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

"Социальный индикатор любой общности, ее благополучия - это демография. По итогам переписи за 2012 год демьянских хантов было 145 человек, сейчас их 102 человека. Самая острая проблема в том, что их промысловые угодья более чем на 90 процентов находятся в границах лицензионных участков компании "Роснефть- Уватнефтегаз". По территории стойбищ проходят нефтепроводы, линии электропередач, там проводятся сейсмические работы и даже бурятся скважины в непосредственной близости от домов", - рассказала руководитель проекта. Задачей общественников было изучить, как в таких условиях можно сохранить традиционную культуру и образ жизни демьянских хантов.

Для этих целей была организована плавучая экспедиция, которая продлилась 13 дней. За это время участники преодолели 2,5 тыс. км и посетили восемь из 12 существующих стойбищ. По ее итогам был подготовлен аналитический отчет, созданы фотоальбомы для каждой семьи, которые активисты передадут демьянским хантам, а также карты с нанесенными на них объектами инфраструктуры, документальный фильм и атлас коренных малочисленных народов Севера Уватского района.

Руководитель экспедиции, социолог Татьяна Манокина отметила, что эта общность начала формироваться в XIX веке из хантов, эвенков, чувашей и русских, которые селились на землях вдоль реки Демьянки. Сейчас большинство работоспособных жителей стойбищ - штатные сотрудники промыслово-охотничьего хозяйства "Кедровый", которое существует со времен СССР. Они добывают соболей и бобровый мускус, который пользуется популярностью на рынке как средство народной медицины. Самое отдаленное поселение демьянских хантов находится в 700 км от Увата, ближайшее - в 300 км от него.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В рационе КМНС - лосятина, рыба, дикоросы, однако часть семей держат дома и крупный рогатый скот, и птицу. Есть у них и парники с огурцами и помидорами, а также посадки клубники. Большую часть хозяйственной утвари они изготавливают из бересты, и даже выстилают ею крыши домов. Вместо ниток демьянские ханты используют жилы - они позволяют не только крепко скрепить между собой детали одежды и обуви, но и сделать швы непромокаемыми. Жители стойбищ живут в добротных домах, которые строят сами, причем не только мужчины, но и женщины. В этой общности представительницы прекрасного пола наравне с мужчинами ходят на охоту даже на медведя и преодолевают огромные расстояния по воде, чтобы увидеться со своими детьми. Все ребята школьного возраста живут и учатся в Демьянской школе-интернате и приезжают к родителям только дважды в год на зимние и летние каникулы.

Члены экспедиции приехали к демьянским хантам не с пустыми руками - они привезли с собой фрукты, овощи, другие продукты и канцелярские принадлежности для детей и взрослых. 40% семей на стойбищах - многодетные, и по данным диспансеризации, которая проводится ежегодно, более половины людей абсолютно здоровы. Исследователи были приятно удивлены хорошему материальному положению представителей коренных малочисленных народов Севера Уватского района. Однако самым главным ресурсом для поселенцев является ГСМ. Топливо здесь буквально на вес золота, от него работают все дизельные электростанции (централизованной подачи электроэнергии у них нет), оно необходимо для катеров и снегоходов.

Предложения по улучшению уровня жизни демьянских хантов, которые выработали участники экспедиции, будут озвучены руководителям Уватского района, Тюменской области и общественным деятелям уже 6 июля на совещании, сообщила Ирина Артюхова. Среди них - создание на землях проживания КМНС территории традиционного природопользования. Это поможет закрепить за людьми право на жизнь на их исторических землях. Пока что все 102 человека находятся там, по сути, на птичьих правах - это территории федерального фонда, которые в аренде до 2069 года. Вопрос того, что будет дальше, очень волнует эти семьи.

Кроме того, необходимо больше информировать уватских хантов о том, кто и чем им помогает, обеспечивать их аптечками, качественной связью, предусмотреть льготы для молодежи при поступлении в вузы и колледжи, а также создать общину КМНС в Уватском районе для защиты их интересов, как это организовано в северных округах. Пока что, по словам общественников, единственным их защитником является директор промыслово-охотничьего хозяйства Владимир Назаров, который круглосуточно находится на связи с местными жителями.

Серьезно осложняет жизнь и транспортная проблема. Сообщение с внешним миром у демьянских хантов происходит по воде или по воздуху, и если с авиацией случаются проблемы, - людям приходится практически неделю добираться на катере до "большой земли" и тратить огромные деньги на топливо.

Активисты проекта "Сохраним демьянских хантов" надеются, что после совещания, где они представят результаты экспедиции и обозначат проблемные вопросы, они смогут изменить жизнь поселенцев стойбищ у реки Демьянки в лучшую сторону.

Дарья Казакова